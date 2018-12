Grüne Lobby indoktriniert das Volk

Zum Artikel „Der Weg zum grünen Fußabdruck“ vom 8. Dezember:

Mir als Naturwissenschaftler rollen sich die Nägel auf, wenn ich die hanebüchene Erklärung für die Klimaerwärmung lese, worin gleich zwei Umweltsünden zu einen wissenschaftlich haltlosen „Brei” gemischt werden: „Zuviel CO2 ist schädlich, weil die Ozonschicht – die Schutzhülle der Erde – beschmutzt wird”. Unfassbar!

In den 1960er Jahren haben die Menschen unter anderem als Kühlmittel in Gefriergeräten sogenannte perfluorierte-chlorierte Kohlenwasserstoffe (FCKW) entwickelt, die sich, nachdem sie in die Atmosphäre kamen, als Ozonkiller herausgestellt haben. Die Ozonschicht ist für uns Menschen lebenswichtig, weil sie die gefährliche UV-Strahlung der Sonne mildert. Die Menschheit hat sich in den 1990er Jahren zu einem Produktionsverbot der FCKWs verpflichtet, es gab technisch keinen Bedarf mehr, weil Ersatz zur Verfügung stand. Seitdem wird das Ozonloch über der Antarktis kleiner.

Aber das alles hat überhaupt nichts mit CO2 und dem Klimawandel zu tun, Herr Jungert. CO2 ist neben Methan (CH4) ein sogenanntes Treibhausgas. Die Wirkung ist die, dass normalerweise reflektierte Sonnenenergie teilweise in der Atmosphäre zurückgehalten wird und sich diese dadurch weiter aufheizt. Ob allein CO2 dafür verantwortlich ist und nicht auch Methan, ist noch gar nicht so klar, wie immer getan wird. Und auch der Anteil des Menschen ist strittig, zumal es auch vor dem Mensch und vor der Industrialisierung Klimaschwankungen teils erheblichen Ausmaßes gegeben hat.

Marginaler Anteil

Klar ist jedoch, dass es eine Klimaerwärmung gibt, das ist durch millionenfache Messungen belegt, und auch klar ist, dass natürlich der Mensch durch Industrie und Verkehr CO2 in die Luft abgibt. Dummerweise geht parallel noch die Abholzung der Regenwälder einher, die ein riesiger CO2-Verbraucher sind. Für eine wirksame Reduzierung des CO2-Ausstoßes müsste man zu allererst die größten Verursacher auf der Welt ins Boot holen. Das sind die USA, China und Indien, sowie die 200 tätigen Vulkane der Erde; Letzteres wird gerne vergessen.

Der Anteil Deutschlands am weltweiten CO2-Ausstoß beträgt gerade einmal zwei Prozent und der Anteil des Einzelnen daran ist marginal. Dann von einem CO2-Fußabdruck in Höhe von zwölf oder gar 20 Tonnen pro Person zu reden, ist ideologische Indoktrination, weil in dieser Zahl alle Abgase der Industrie mit eingerechnet sind, und einfach durch die Bevölkerungszahl geteilt wird. Deutschland ist schon sehr sauber und kann gar nicht mehr so viel tun, ohne sich seine Wirtschaft kaputtzumachen. Gewisse Länder (China, USA) unternehmen gar nichts, während in Deutschland eine grüne Lobby (Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe) das Volk gängeln will (Fahrverbote).

