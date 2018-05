Gute Idee für Ladenburg

Anzeige

Betrifft Leserbrief zur Diskussion über den Zustand der Veranstaltungsstätten in Ladenburg:

„Mit seinem am 18. Mai veröffentlichten Leserbrief hat Herbert Maier zunächst einmal recht. Seit vielen Jahren gibt es einen erheblichen Handlungsbedarf, um in Ladenburg die Hallenkapazitäten zu erweitern und die vorhandenen Hallen instand zu halten. Sowohl Stadtverwaltung wie auch Gemeinderat wissen um dieses Problem und suchen seit Jahren nach Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. So war es vernünftig, dass Bürgermeister-Kandidat Stefan Schmutz bei seiner Bewerbungsrede angesichts leerer Kassen keinen Sporthallenbau versprochen hatte.

Für derartige Projekte sind drei Punkte unentbehrlich: Der politische Wille, eine sorgfältige Planung (Was ist wünschenswert? Was ist dringend erforderlich? Wo könnte es realisiert werden?) und eine durchdachte Finanzierung (Kassensturz, Neuverschuldung, Entwicklung der Steuereinnahmen, mögliche Zuschüsse und Spender).