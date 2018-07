"Haltestellen verlegen"

Anzeige

I n vielem ist die Stadt Mannheim dabei, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, neue Akzente zu setzen. Auch Seckenheim befindet sich mitten im Umbruch. Wie kann Seckenheim noch lukrativer werden und besonders dem Einzelhandel bessere Zukunftsaussichten verleihen? Zum Beispiel durch einen Rathausplatz, auf dem viele Aktivitäten stattfinden können, etwa mit Straßencafés. Warum nicht einmal in der Woche dort einen Markt veranstalten oder Platzkonzerte sowie andere Vereinsveranstaltungen an diesem Platz anbieten?

Dazu ist es notwendig, dass die Busendhaltestationen künftig zum OEG-Bahnhof verlegt werden. Die Busse sollten am Rathausplatz nur noch künftig kurz anhalten . Derzeit ist der Rathausplatz ein Rastplatz für kleine und große Fahrzeuge. Ist das wirklich lukrativ an diesem Herzstück von Seckenheim? Seckenheim würde interessanter, wenn es hier auf der Hauptstraße eine ähnliche Weihnachtsdekoration wie in Edingen oder in Neckarhausen gäbe. Wer heute gute Geschäfte machen will, muss auch entsprechende Anreize schaffen, besonders in einer Zeit, wo immer mehr Online-Einkäufe getätigt werden. In Seckenheim ist zu beobachten, dass einige leerstehende Läden nicht mehr angemietet werden. Weiter hat sich Seckenheim zu fragen, welchen Stellenwert sie dem Pkw-Verkehr überhaupt künftig einräumen will? Soll das so bleiben - überall Straßen, die so mit Pkw vollgeparkt sind, dass man hier keinen Parkplatz mehr finden kann? In Seckenheim gibt es viele nette Plätze, doch zumeist befinden sie sich in einem Dornröschenschlaf wie der kleine Park am Schloss. Ein kleiner Spielplatz, das war's schon. Es gibt keine Gelegenheiten sich hier auf einer Bank niederzulassen. Es gibt leider auch kein Platzkonzert, wo es doch vor Ort wirklich hochklassische Musik - und Gesangsgruppen gibt.

Am Rande von Seckenheim an der Mauer gibt es einige Grünanlagen, doch auch sie fristen einen Dornröschenschlaf. Es fehlt an Anreizen, hier zu verweilen. Die haben nur die Hundebesitzer, die hier ihre Runden drehen. Es gibt also noch viel zu tun, das Seckenheim besonders attraktiv werden lässt.