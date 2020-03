Zur Person von Herrn Mattmüller gibt es nichts zu sagen. Wie alle Linken und Grünen äußert er sich ob fehlender Argumente beleidigend und desavouierend und bezeichnet die Meinung anderer als Hetze. Die Bürger kennen das zur Genüge und erkennen die Geisteshaltung dahinter.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz allerdings als Verschwörungsinstitution zu betrachten, ist schon sehr befremdlich, denn deren Handlungsempfehlungen legen den Bürgern ausdrücklich nahe, größere Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und so weiter anzulegen; explizit auch für den Fall eines längeren Stromausfalles. Man empfiehlt von offizieller Stelle also genau das Vorgehen, für welches die sogenannten „Prepper“ in den Beobachtungsradius des Verfassungsschutzes gerieten. Tollhaus Deutschland ist da noch eine schmeichelhafte Bezeichnung für den schizophrenen Zustand unseres Landes.

Zur weiteren Klarstellung sei gesagt, dass ich mich weder zu einem Bürgerkrieg noch zu einem kleptokratischen oder ähnlichem System je geäußert habe. Bei Facebook veröffentliche ich eigene Beiträge oder verifizierte Nachrichten. Ab und zu auch mal kritische Meinungen von Bürgern. Ich lade jeden Leser gerne ein, meine Seite zu besuchen.

In der DDR wurde ich von der Stasi beobachtet. Insofern wäre das für mich nichts Neues. Aber ein solch irrationaler Hass, der aus dem Brief von H. Mattmüller spricht, ist mir in der DDR nie begegnet. Man kennt ihn nur von Fanatikern, die letztlich Gewalt anwenden, um ihre einzig richtige Wahrheit durchzusetzen.

Die Veröffentlichung ist beispielhaft für unsere Qualitätspresse. Hauptsache, das Feindbild passt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020