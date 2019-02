Hauptsache, es gibt wieder Zuschüsse

Zum Artikel „Fahrradschnellweg kommt“ vom 6. Februar:

Mal ehrlich – wenn es keine Buga-Pläne gäbe, wer würde sich dann so vehement für ein kurzes Stück Radautobahn durch die Au einsetzen? Etwa ein bis zwei Kilometer für 6,1 Millionen Euro, wobei die gesamte Strecke von Heidelberg nach Mannheim (26 Kilometer) laut „MM“ „nur“ 26 Millionen kosten soll? Zwei schon vorhandene Radwege könnten trotz Zuschüssen wahrscheinlich günstiger für die Stadt ertüchtigt werden, wie die „Mannheimer Liste“ (ML) kritisch anmerkte.

Diese Zuschussversessenheit ist aber widersinnig, wenn dafür an anderer Stelle unser aller (!) Steuergeld für sinnvollere Projekte fehlt. Auch erwähnt Herr Langscheid das Nadelöhr Unterführung/Feudenheimer Straße. Dieser Flaschenhals findet dann seine Wiederholungen an der Schleuse, dem Riedsteg und in der Abfahrt Neuostheim. Viele Engstellen und Steigungen auf einem kurzen Stück „Luxus-Radweg“, inklusive der Betonrampe von Spinelli in die Au. Während der Buga bleibt der Schnellweg sinnigerweise geschlossen.

Übrigens gab es im 19. Jahrhundert ein jahrelanges Ringen um eine direkte Bahnverbindung von Darmstadt über die Bergstraße nach Mannheim. Am Ende kam Friedrichsfeld raus, mit dem bekannten Spruch „Mannem hinne“. Wer will eigentlich mit dem Rad nach Darmstadt fahren? Na ja, für ein ein bis zwei Kilometer langes Teilstück Radautobahn im Nirwana des erträumten Streckennetzes haben die Ratsherren schon mal abgestimmt, die Zerstörung von Flora und Fauna (Gärten, Prallhang . . .) und die Versiegelungen sind ja nur sekundäre Kollateralschäden. Hauptsache es gibt Zuschüsse zum Verbraten. Bundesgartenschau, mir graut’s vor Dir.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2tuEwQV

