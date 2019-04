Hemmschwellen sinken

Zum Artikel „Sich wohlfühlen, wo es unmöglich erscheint“ vom 13. März:

Mit einiger Bestürzung, aber auch einer gehörigen Portion Wut und Entsetzen habe ich den Bericht über die geplanten Veranstaltungsreihen in der Trauerhalle am Mannheimer Hauptfriedhof gelesen. Schrecken diese Eventmanager denn inzwischen vor gar nichts mehr zurück? Die „Ruhe eines Kirchhofs“ sollte der Ort bleiben, dem eine kontemplative Gedenkkultur vorbehalten sei und Tango & Co. hat nun wirklich in der Trauerhalle nichts, aber auch gar nichts zu suchen.

Aber da die Hemmschwellen einer gedankenlosen Gesellschaft immer niedriger werden, sind solche Vorhaben gewiss erfolgreich, zumal ja Häppchen und Getränke zum Abfeiern einladen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2Fz4Ujq

