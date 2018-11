Hemmungslos hineingebaut

Zum Artikel „Rund 40 Prozent der Flächen sind versiegelt“ vom 24. Oktober:

Während ich erschreckt gerade im „MM“ die neueste Negativmeldung über Mannheim lese – wir sind beim Ranking der Bodenversiegelung deutscher Städte ganz, ganz weit hinten – lausche ich in der Nachbarschaft dem stetigen Baulärm im Postareal. Ja, hier wird zur Zeit eine riesige Fläche endversiegelt, wie auch schon bald in B 6, A 5, Eisstadion, Schafweide usw. Andere Quadrate hat man bereits endversiegelt: Q 6/7, B 5, T 4/5, B 6 etc.

Ich nehme mal stark an, dass Mannheim dann beim nächsten Ranking um die höchste Versiegelungsquote locker mit einem „ersten“/letzten Platz rechnen kann. Beim Vergleich vor einigen Jahren um den geringsten Grünanteil deutscher Städte hatten wir auch einen der allerletzten Plätze inne.

Demnächst Spitzenposition

Jetzt, nachdem so viele Bäume in den vorigen Jahren gefällt und hemmungslos in eine Immobilienblase hineingebaut wird, könnten wir bald den absoluten Spitzenreiterstatus erzielen. Die „grüne“ Umweltpolitik Mannheims scheint hier zielstrebig alles zu tun, um in Deutschland diese Spitzenpositionen beim nächsten Ranking zu besetzen. Das bisschen geplante Fassadenbegrünung und sonstige „Tropfen auf heiße Steine“ werden dem sicher keinen Abbruch tun. Quo vadis, Heimatstadt?“

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2RqRrO2

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018