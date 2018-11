Her mit den Strafgebühren

Autos soll es an und auf den Planken nicht mehr geben. © Tröster

Zum Artikel „Stadt plant Poller für Planken“ vom 20. Oktober:

Die in dem Artikel angesprochene Maßnahme Poller für die Planken ist wiederum der völlig falsche Ansatz. Es bedarf keiner Neuordnung zugunsten der Fußgängerzone, wie angekündigt. Es fehlt auch nicht an Gesetzen, vielmehr an deren konsequenter Umsetzung. Nur empfindliche Strafgebühren haben nachhaltige Wirkung. Dass Ordnungsdienste aufgeben und Mannheims wunderschöne Straßen werden, darf nicht der Weisheit letzter Schluss sein.

Wo die Mannheimer Stadtverwaltung ein Problem hat, sieht der Bürger die Lösung. Dass angesichts dreister Sitten in den Fußgängerzonen ein tiefgreifender Handlungsbedarf vonnöten ist, daran besteht kein Zweifel. Ein gelegentlicher Strafzettel erregt bestenfalls Heiterkeit. Solange sich an dem Strafmaß nichts ändert, bleibt rüdes Parkverhalten die Normalität.

Richtiges Signal sieht anders aus

Die bisherige Duldung der Verstöße fördert das rücksichtslose Parkverhalten. Nur weil eine kleine Gruppe von Menschen bewusst die Straßenverkehrsordnung ignoriert und zu Ihrem persönlichen Nutzen missbraucht, werden Steuergelder aus dem knappen Haushaltsbudget für fragwürdige Absperrungen abgezweigt. Ein richtiges Signal sieht anders aus.

Warum sollte sich die Mehrheit der Minderheit beugen und kapitulieren, nur weil es den Verantwortlichen der Stadt Mannheim nicht gelingt, den per Gesetz gebotenen Handlungsspielraum für dieses Fehlverhalten auszuschöpfen? Die Mannheimer Stadtverwaltung sollte mit effizienten und zukunftsorientierten Konzepten punkten und öfters mal über die Grenzen schauen zu unseren europäischen Nachbarn. Die Stadt denkt nach, wir Bürger denken vor.

