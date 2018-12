Herr Merz sorgt für Herrn Merz

Zum Thema Friedrich Merz:

Herr Merz hat, nachdem ihm Frau Merkel im Wege stand, die Politik verlassen und hat seinem Ehrgeiz in der Wirtschaft freien Lauf gelassen. Mit Erfolg, wie man sieht. Und jetzt? Er ist wieder da. Friedrich Merz klopft an die Tür der Politik. Wie gehabt, frisch-forsch, mit seinem bekannten überbordenden Selbstbewusstsein. Und damit ja keine Zweifel aufkommen, für seinen Wohlstand hat er hart, ja sehr hart gearbeitet. Ungesetzliche Dinge gehen bei ihm gar nicht. Die Durchsuchung von BlackRock wegen illegaler Geschäfte – das Unternehmen, für das er als Aufsichtsratsvorsitzender tätig ist –, das lag vor seiner Zeit.

Er habe aber die klare Anweisung erteilt, in dieser Sache mit den Behörden zusammen zu arbeiten. Was seine Unabhängigkeit anbelangt, sieht er, Friedrich Merz, diese, damals wie früher als gegeben an. Friedrich Merz sei auch sozial, er habe Stiftungen gegründet, um Hilfebedürftigen in seiner Heimat zu helfen. Sehr wichtig, Herr Merz ist ein überzeugter „Atlantiker“, das heißt, er ist amerikanischer als die Amerikaner.

Unmittelbarer Einfluss

Soweit die Merz’sche Selbstbeurteilung und -einschätzung. Man kann feststellen, dass Herr Merz damals wie heute immer zuerst für das Wohl von Herrn Merz gesorgt hat. Herr Merz hatte die Politik verlassen. Also stellt sich die ganz einfache Frage, warum will Herr Merz, der nun an der Spitze seiner Karriere angekommen ist, seinen hoch dotierten Job bei der „heimlichen“ Weltmacht BlackRock, gegen den eines schlecht bezahlten Politikers eintauschen? Warum will Herr Merz also die soziale Leiter herabsteigen? Es gibt nur eine sinnvolle Antwort. Würde Herr Merz Bundeskanzler, hätte BlackRock über die Schlüsselfigur Merz unmittelbaren Einfluss auf die Bundesrepublik.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018