Herr Spahn weiß nichts über Hartz IV

Groko fängt gut an

Ich nehme mal an, wie Familien mit Kindern, die von Hartz IV leben, ihren Alltag stemmen (es darf nichts kaputt gehen), davon hat Herr Spahn keine Ahnung. Neulich in einer Sendung über Armut von Kindern sagte ein Kind auf die Frage nach einem Wunsch: „Ich möchte einmal so viel Süßigkeiten essen, wie ich will.“ Und ein anderes: „Ich möchte einmal die Ostsee sehen, sie soll so schön blau sein.“ Und der Bruder beklagte die Hänseleien in der Schule, weil er eben keine Markenturnschuhe anhaben kann.

Ein bisschen Lebensqualität scheint bei Herrn Spahn nicht vorzukommen. Hauptsache man kann leben und jeden zweiten Tag Nudeln essen. Kinobesuch mit zwei Kindern – ein Traum. Wie so vieles. Ich bewundere die Frauen (und manchmal auch die Partner), die sich mit Kindern so durch die Monate hangeln. Nun ja, die Groko fängt gut an und Herr Spahn soll doch eigentlich Gesundheitsminister sein. Alle können in jedem Fachgebiet Minister werden, ob sie Ahnung haben oder nicht. Auch so ein Ding.

Montag, 26.03.2018