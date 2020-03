„Herrn Trump mitteilen: America later“

Was derzeit US-Präsident Trump versucht, entspricht wieder einmal dem Naturell eines Egomanen. Kaum hat er ein Einreiseverbot für Europäer wegen der Coronakrise verhängt, weil diese angeblich zu wenig für die Eindämmung des Virus getan hätten, da versucht er doch tatsächlich einen Impfstoff exklusiv für sein Land zu sichern. Hierzu will er auch mit hohen finanziellen Zuwendungen – die Rede ist von einer Milliarde Dollar – deutsche Forscher nach Amerika locken. Allerdings will Dietmar Hopp, Anteilseigner des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac, diesen, in der Entwicklung befindlichen Impfstoff, ganz seiner sozialen Art entsprechend, nicht nur für ein Land, sondern für die ganze Welt zur Verfügung stellen. Die Erforschung des Impfstoffs kann bereits im Herbst abgeschlossen sein und muss dann noch die diversen gesetzlichen Testphasen durchlaufen, ehe es einsatzbereit ist.

Die Bundesregierung täte gut daran, bezüglich des Einsatzes des neuen Impfstoffs, Herrn Trump in seiner Art mitzuteilen: „Germany bzw. Europe first – America later“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.03.2020