Heute gibt es so viel Liederlichkeit

Zum Leserbrief „Schuld haben die Menschen“ vom 4. Dezember:

Wer oder was ist die Ursache dafür, dass es diese hirnlosen, egoistischen, verwahrlosten Individuen gibt? Als älterer Mensch kann ich bezeugen, dass es so viel Liederlichkeit früher nicht gab. Es ist unerträglich geworden, deshalb gehe ich nur mit Widerwillen zum Einkaufen in die Stadt.

Diese Herrschaften dürfen nicht mit Samthandschuhen belehrt werden, da helfen nur drastische Strafen, welche weh tun.

Ein Beispiel ist Singapur, da wirft niemand etwas auf die Straße, die würden sonst sogar im Gefängnis landen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2QYECO5

