Höhere Bußgelder gegen Parksünder

Zum Thema Parken:

Es ist aktuell festzustellen, dass die Stadtverwaltung in Mannheim mit Parksündern mit den derzeitigen Lösungsansätzen bei der Beseitigung dieses Problems erfolglos ist. Ein „Weiter so“ kann es aber nicht geben. Wenn man ein Problem mit den bisherigen Herangehensweisen nicht abstellen kann, muss man bereit sein, andere neue Wege zu gehen. Möglich sind mehr Kontrollen mit mehr Ordnungskräften, PR-Kampagnen, die an Einsicht appellieren, oder höhere Bußgelder.

– Mehr Kontrollen: Aussage der Ordnungsämter dazu, dass man mit den vorhandenen Personaldecken das Problem nicht in den Griff bekommt. Eine Ausweitung der Personaldecke schließen aber alle aus. Man kapituliert also vor dem Problem des Falschparkens, wie es in Mannheim zu sehen ist.