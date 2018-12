Hunde bereichern durch soziale Interaktion

Ist es mediale Sensationslust, administrative Regulierungswut, urbaner Realitätsverlust oder Helikopter getriebene Hysterie, die Gemeinderat und in Folge Ihre Zeitung das Lied von den gefährlichen Hunden trällern lassen, vor denen man die Bevölkerung dringend in Schutz nehmen muss? Hier nehmen sich Gutmenschentum und kollektive Angstmache kollegial bei der Hand, wie wir es ja auch in der politisch-medialen Diskussion erleben.

Wer könnte da schon dagegen sein? Ist doch selbstverständlich! Muss ja alles seine Ordnung haben! Ein Hund gehört natürlich immer an die Leine, das ist ja seine Natur, und es muss alles getan werden, um den Menschen vor dem Hund zu schützen. Das scheint, zumindest in Mannheim, die über Jahre öffentlich gesteuerte Meinung zu sein. Begegnet man mit seinem Hund, hiermit oute ich mich als Hundebesitzer, Menschen in Mannheim, hört man tatsächlich häufig „nehmen Sie doch Ihren Hund an die Leine“, meistens mit einem Wissen der Überlegenheit zu wissen, was Recht und richtig ist.

Trifft man auf Eltern mit ihren Kindern, stellen diese sich schützend vor die Kinder, nehmen sie zur Seite, bis die vermeintliche Gefahr vorüber ist. Biete ich den Kindern dann an, meinen Hund zu streicheln, haben die Kinder ängstlicher Eltern Angst und trauen sich meistens nicht, fangen gelegentlich sogar an zu weinen.

Die kleinen Kinder entspannter Eltern freuen sich, den Hund streicheln zu dürfen, strahlen über das ganze Gesicht und teilen das tolle Erlebnis direkt wild gestikulierend ihren Eltern mit. Natürlich gibt es fürchterliche und bewegende Berichte von Hundeattacken auf Menschen. Wer wäre da nicht betroffen und fragt sich, wie das zu verhindern gewesen wäre. Ist es mehr die mediale Berichterstattung, die alle diese Fälle bekannt macht, oder hat die Anzahl zugenommen? Doch wir tun Menschen und Hunden keinen Gefallen, wenn wir die sinnvolle und bereichernde soziale Interaktion ignorieren.

Werden nicht Hunde zur Therapie in Schulen, in Altersheimen und bei Sterbenden eingesetzt? Sollen Kinder Hunde als Sozial- oder Spielpartner sehen oder als ständige Bedrohung? Wollen wir mit administrativen Maßnahmen ein schiefes Modell von Mensch- und Tierverhältnis über Generationen fortschreiben oder gar verstärken? Sollte eine weitsichtige Sozialisierung nicht den Umgang mit allen Einflüsse des Lebens beinhalten, statt sie auszublenden mit der Gefahr unangemessener Reaktion, wenn es dann doch irgendwann zu einer unvorhergesehenen Begegnung kommt?

Generell bin ich der Meinung, dass sich das Problem im Verhältnis Hund-Herrchen-Umfeld meistens am oberen Ende der Leine befindet. Unerzogene Hunde und Herrchen sind auch mir ein Ärgernis. Kläffen, Anspringen, im Restaurant heftig am Tisch schnorren, Überreste auf Wegen zu hinterlassen gehören für mich dazu.

Zum Schutz von Tier und Frauchen/Herrchen würde mir ein „kleiner Führerschein“ für alle Hundebesitzer gefallen. Das könnte das Verhalten in der Öffentlichkeit verbessern und den Hund vor nicht artgerechter Haltung durch seinen Besitzer schützen.

Dr. med. vet. Wulf Fischer-Knuppertz, Mannheim

