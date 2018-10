Ideologisch gefärbter Kommentar

Zum Kommentar „Dumme CSU“ vom 15. Oktober:

Ideologisch gefärbte Kommentare von Herrn Kolhoff kennt man ja zur Genüge, aber der heutige ist unterste Schublade. Herr Kolhoff gießt seine ganze Häme auf die CSU aus, genüsslich das Wahlergebnis nach seinem Denkmuster analysierend. Brauchen wir solche Kommentatoren in Ihrer Zeitung? Nichts gegen eine objektive Kritik, aber eine Partei wie die CSU und deren Akteure als dumm zu bezeichnen ist einfach schlechter Stil.

Man habe sich ausschließlich mit Nebensächlichkeiten beschäftigt und er nennt dabei die Zurückweisungen an den Grenzen. Mag sein, dass für Herrn Kolhoff das Flüchtlingsproblem gar keines ist, er sich über jeden Erdbewohner freut, der es schafft, über die deutsche Grenze zu kommen und unser Land zu bereichern. Die CSU vertritt diese Ansicht nicht und das ist gut so. Leider haben sich viele Wähler in Bayern grün blenden lassen. Herr Kolhoff nennt sie „die aufgeklärten Bürger“.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2Jdzob9

