Zum Leserbrief von Michael Wendling vom 14. Mai:

Herr Wendling, Sie zitieren Art. 1 GG und weigern sich gleichzeitig, diese Würde Ihrer Mitmenschen zu akzeptieren. Ihre Mund-Nasen-Maske dient nicht Ihrem eigenen Schutz, sondern schützt Ihr Gegenüber. Und wenn alle diesen Schutz ordnungsgemäß tragen, hilft es allen.

Welche Freizügigkeit bleibt Ihnen, wenn Sie sich anstecken? Sie plädieren dafür, dass sich jeder verhalten kann, wie er will – ich vermute aber, dass Sie im Falle einer Ansteckung unbedingt auch dafür plädieren, sofort und perfekt behandelt zu werden. Ein Impfstoff ist noch in weiter Ferne – und meines Ermessens werden sich die meisten für eine Impfung entscheiden – und so werden Sie als Ungeimpfter dennoch geschützt bleiben – Ihre Würde heißt Egoismus!

