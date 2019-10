Im besten Torwartalter

Zum Artikel „Ter Stegen will sich zeigen“ vom 9. Oktober:

Es ist in Ordnung, dass Marc-André ter Stegen ins Tor der Fußballnationalmannschaft möchte, nur sollte das Thema nicht so gehypt werden. Was mich an Ihrem Artikel stört, ist der Satz: „Neuer ist dann schon 34“. Wollen Sie sagen, dass Neuer dann zu alt für die Nationalelf ist?

Weltbekannte und hervorragende Torhüter waren bis zum Ende ihrer Karrieren über 34 Jahre alt und noch immer in Länderspielform! Beispiele?: Oliver Kahn, Sepp Maier, Dino Zoff (40 Jahre!), Gordon Banks und viele mehr. Übrigens – bei der Weltmeisterschaft 1954 war Toni Turek auch älter als 34.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2IGaq4W

