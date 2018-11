Schon 1972 hat Albert Hammond in seinem Song „It never rains in southern California“ davor gewarnt, dass man es sich gut überlegen sollte, bevor man nach Los Angeles zieht – „Don’t they warn ya“? – Haben sie nicht davor gewarnt? „Didn’t think before deciding what to do.“ Viele haben offensichtlich nicht darüber nachgedacht, bevor sie sich für ein Leben in kalifornischen Wäldern entschieden haben! So einige Textzeilen aus seinem weltberühmten Song, an dem wohl viele nur die Melodie, aber nicht die Warnung herausgehört haben.

Kalifornien, das Land der ewigen Sonne verlockt Menschen aller Einkommensklassen, sich dort niederzulassen. Romantisch ist das Siedeln in Wäldern mit dem Duft der Baumharze und der Ruhe. Aber seit Jahrtausenden immer wiederkehrende Trockenheit, leicht entflammbare Vegetation, intensive Küstenwinde und dichte Besiedlung mit Holzhäusern in Wäldern sind eine brisante Mischung.

Eine Zigaretten-Kippe, ein Grillfeuer oder nur das Brennglas einer Glasscherbe lösen schnell eine Feuersbrunst und Katastrophe aus. Mit „Der menschengemachte Klimawandel sei schuld“ wollen die Behörden nun von ihrem Versagen ablenken.

Der Fachmann spricht dazu von fehlendem Siedlungsmanagement in Gefahrengebieten. Im Internet abrufbare Niederschlagsdaten belegen für Kalifornien regelmäßige Trockenperioden.

Hier waren Gesellschaften schon immer gut beraten, sich besser an natürliche Klimaänderungen anzupassen, als mit falschen Thesen ihre Mitglieder in Katastrophen zu führen.

Die dauernde Benutzung des Begriffs „Klimawandel“ von Unkundigen, blockiert den Blick auf das tatsächliche natürliche Klimageschehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018