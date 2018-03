In der Politik zählen nur persönliche Ambitionen

Anzeige

Zur Ressortverteilung in der Politik:

Politik muss für die Menschen gemacht werden. Doch das geriet wohl in Vergessenheit und erinnert bestenfalls noch an verklungene Zeiten. Dass die Befähigung unserer sogenannten Staatslenker bedeutungslos ist, erklärt auch den Sinkflug bei der Wahlbeteiligung. Ein jeder Politiker führt gute Gründe ins Feld, weshalb dieser oder jener Posten ihm/ihr zusteht. Begriffe wie Qualifikation sucht man darunter vergebens. Der wachsende Unmut in der Bevölkerung stört dabei wenig. Politik für die Menschen in unserem Lande – Fehlanzeige!

Wo sind die Naturwissenschaftler?

Gleiches setzt sich ungehemmt fort in den Fachausschüssen des Bundestages. Die Gründerväter legten Wert auf die Vertretung aller Stände, geblieben ist davon rein gar nichts. Alles ist in Händen von Politologen, Juristen, Soziologen, Pädagogen und so weiter. Anspruchsvolle Ambitionen haben sie alle, ohne die geringste Befähigung in die Waagschale werfen zu können. In dem Reigen möglicher Minister sucht man Naturwissenschaftler vergebens. In einer von Technologie geprägten Nation wie Deutschland sind Physiker, Chemiker, Ingenieure, Mediziner oder Informatiker in politischen Ämtern eher hinderlich. Personaldebatten und die Vergabe der Ressorts werden nur noch von persönlichen Ambitionen bestimmt. Die Selbstdarstellung der Anwärter rückt oftmals in die Nähe der Satire. Die Ahnungslosigkeit unserer Staatslenker von den Bedürfnissen einer Industriegesellschaft im 21. Jahrhundert ist erschreckend.