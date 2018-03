In Toleranz leben

Anzeige

Zum Artikel „Höcke: Kein Islam am Bosporus“ vom 29. Januar:

Ich lebe in einem Land, in dem man seine Meinung frei äußern kann. Jedoch gibt es bei der freien Meinungsäußerung auch Grenzen, und diese ist mit der Aussage in dem Artikel über Herrn Höcke überschritten worden. Wann greift unser Staat gegen solche Hetze endlich mal durch?

Man sagt doch immer, wehrt den Anfängen. Die Anfänge der Hetzpropaganda gegen Menschen mit anderem Aussehen und anderen Glaubensrichtungen sind doch schon lange überschritten. Haben wir alle schon vergessen, wie der Zweite Weltkrieg begonnen hat? Über die Taten in diesem Krieg sind wir noch immer entsetzt. Vor vielen Jahren, als junger Mensch, konnte ich mir nie erklären, wie es damals zu solchen menschlichen Entgleisungen kommen konnte.