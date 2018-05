In vielen Fällen sehr gefährlich

Anzeige

Zum Artikel „Mehr Rechte für Radler – in Zukunft auf neun Kilometern“ vom 7. Mai:

Es ist ja erfreulich, dass die Stadt die Bedingungen für Radfahrer verbessern will, auch im Hinblick darauf, bei den radfahrerfreundlichsten Städten in Deutschland einen Spitzenplatz zu belegen. Für mich unverständlich, dass dieses Ziel an anderen Stellen außer acht bleibt.

Gemeint ist die Neckarauer Straße zwischen der Hochschule und der Friedrichstraße. Hier werden etwaige Gefahrenquellen total ignoriert. Der Radweg im beschriebenen Bereich ist stark frequentiert, gilt er doch als eine der wichtigen Verbindungen vom Zentrum in die südlichen Vororte. Fahrzeuge parken auf dem Fuß- und auf dem Radweg. Eine Radfahrerin mit Anhänger für den Transport von Kindern konnte hier zum Beispiel nicht mehr passieren und musste anhalten, um auf die Fahrbahn auszuweichen.