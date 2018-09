Individualsport mehr berücksichtigen

Zur Debatte „Verdrängt die Dominanz des Fußballs alle anderen Sportarten, Herr Harksen?“ vom 13. Januar:

Ich teile die Meinung von Rüdiger Harksen, dass bei uns im Fernsehen neben dem Fußball auch andere, insbesondere auch Individualsportarten mehr Berücksichtigung finden sollten. Man denke eben an die Leistungen deutscher Leichtathleten, Männer und Frauen, die auch außerhalb der olympischen Spiele medial mehr Beachtung finden sollten. Immerhin wird ja zumindest bei großen sportlichen Ereignissen über die Spiele der Herren-Nationalmannschaften im Handball, Hockey oder Eishockey ausführlicher berichtet.

Was jetzt den Fußball selbst anbelangt, so missfällt mir, dass sportlicher Erfolg durch astronomische Ablösesummen für neue Spieler bei den großen europäischen Klubs nur über die finanzielle Ebene praktisch gekauft wird. So zementieren in den Spitzenligen wie in England, Spanien, Italien oder Deutschland wenige Klubs ihrer Vorrangstellung vor den anderen, die über diese finanziellen Mittel nicht verfügen.

Weniger Wechsel bei Spielern

Auch die Dominanz ausländischer Spieler bei den deutschen Bundesligateams sehe ich insofern kritisch, als dass dadurch die Chancen deutscher Nachwuchsspieler geschmälert werden, was der deutschen Nationalelf schadet. EU-weit sollte es eine Regelung geben, dass bis zu vier Spieler einer Mannschaft aus dem Ausland verpflichtet werden dürfen, und der Rest der Mannschaft sollten Spieler aus dem jeweiligen Land sein. Angesichts der Erfolglosigkeit deutscher Teams in den europäischen Pokalwettbewerben (Ausnahme: Bayern München), sollte mal bei den Verantwortlichen über Ursachen nachgedacht werden.

Die Tatsache, dass heute viele Spieler den Klub wechseln, wenn es anderswo mehr zu verdienen gibt, erschwert die Identifikation mit einem Verein aus Sicht der Fans. Man sehnt sich da in die Zeiten zurück, als Spieler wie Karl Heinz Körbel bei Eintracht Frankfurt ihrem Verein über Jahre die Treue gehalten haben, auch wenn sie anderswo mehr hätten verdienen können.

