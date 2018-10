Industrie profitiert

In letzter Zeit wird immer wieder in der Presse die finanzielle Mehrbelastung der Bürger durch das "Erneuerbare-Energie-Gesetz" (EEG) thematisiert.

Tatsache ist, dass nach den Katastrophen in der Ukraine und zuletzt in Japan, die Mehrheit der Bevölkerung nach einem Atomausstieg verlangt hat. Die Effektivität eines Abschaltens ist allerdings in Frage gestellt, so lange zum Beispiel an unserer Grenze zu Frankreich diese Meiler weiter strahlen dürfen. Auch kann man sich darüber streiten, ob die Mehrkosten des EEG nur dem Otto-Normal-Verbraucher angelastet werden und ein Großteil der Industrie von Rabatten profitiert, nur weil sie sonst angeblich nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Wettbewerbsfähigkeit kann auch durch andere Maßnahmen sichergestellt werden!

Wie auch immer, beim Privatmann sprechen wir bei einem Stromverbrauch von etwa 3500 bis 4000 KW/h pro Jahr, über eine Mehrbelastung von 150 bis 180 Euro jährlich. Soviel sollte jedem der atomfreie Strom wert sein.

Wesentlich höhere Belastungen warten doch im Bereich Heizöl auf den Verbraucher. Allein von 2011 auf 2012 ist der Heizölpreis von circa 75 Cent auf ca. 95 Cent (inklusive Mehrwertsteuer) je Liter gestiegen, also rund 26 Prozent!

Bei einem Verbrauch von circa 3000 Liter pro Jahr, müssen somit jährlich 600 Euro mehr berappt werden, in etwa das vierfache der EEG-Umlage! Und nicht jeder kann aus baulichen oder anderen Gründen auf das kostengünstigere Heizen mit Holz umsteigen. Ähnliches gilt für den Kraftstoffbereich mit Diesel oder Benzin. Solange aber dem Kartellamt "die Hände gebunden sind", wird diese Preistreiberei kein Ende nehmen. Oder ist das Kartellamt an einer "Entfesselung" der Hände gar nicht interessiert, nachdem der Steueranteil des Fiskus einen Großteil des Gesamtpreises ausmacht?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2012