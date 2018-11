Intelligenter Leserbrief

Zum Leserbrief „Goldiger Minister“ vom 20. Oktober:

Ich habe selten einen so guten und intelligenten Leserbrief wie den von Frau Gram gelesen über die Fantasiewelt unseres lieben Herrn Spahn und seine Vorschläge, die er, um mit der Jugendsprache zu sprechen, so „raushaut“. Dies betrifft die Pflege für alte Menschen – die Altenpflegerinnen sollen täglich zwei Stunden länger arbeiten. Er ist so dermaßen weltfremd, dass er offensichtlich nicht weiß, dass die Altenpfleger schon jetzt Überstunden ohne Ende machen. Politiker haben ja Ideen, die kein normaler Mensch mehr versteht, und die Idee mit dem Impfen in der Apotheke ist die Absurdeste. Zwischen Kosmetikregalen und Theke?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2zOizzj

Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018