Interessiert an Umgebung

Zum Thema Neckar-Bergstraße-Seiten im „MM“:

Ich wohne seit 40 Jahren in Käfertal und beziehe daher die Stadtausgabe. Aufgewachsen bin ich in Friedrichsfeld und daher immer auch daran interessiert, was dort und in der Umgebung geschieht.

Dass seit einiger Zeit auch in der Stadtausgabe die Seiten „Neckar-Bergstraße“ gedruckt sind, freut mich das sehr – und ich hoffe, dass das auch in Zukunft bleibt, wenn der Platz wieder für Werbung benötigt wird. Das würde sicher nicht nur mich, sondern auch andere Leser freuen. (von Monika Hoock, Mannheim)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020