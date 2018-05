Anzeige

Im Vergleich zu den acht Euro Kindergeld pro Kind in Rumänien erwartet eine mehrköpfige Familie da schließlich ganz schnell ein wahrer Geldregen und den Nachzug von Freunden und Verwandten. Wer dies und die Folgen thematisiert ist offensichtlich ein böser, menschenverachtender Rechtspopulist bei jenen, welche regelmäßig öffentlichkeitswirksam durch den Jungbusch flanieren, immer das gleiche reden und nichts bewirken. Die Menschen sind es leid in Talkshows eine Integrations- und Politikerdebatte nach der anderen serviert zu bekommen, welche mit der in unserem Lande geltenden Wahrheit und der Realität nichts mehr zu tun haben.

In Mannheim erfolgt derzeit eine Invasion in das Sozialsystem dessen künftigen unbezahlbaren Folgen bereits absehbar sind, weil die zusätzlich durch Hartz IV und Altersarmut angespannten Kassen zwangsläufig ausbluten. Niemand fragt mehr wie das künftig mit Steuern und harter Arbeit finanziert werden soll. Auch wenn es Erfolge in der Integration gibt, sind steigende Probleme in der zukunft vorprogrammiert.

Gerne bin ich bereit dem Herrn Oberbürgermeister den Bestseller seines Kollegen und Parteifreund Buschkowsky "Neukölln ist überall" auszuleihen. Da sind die Folgen dieser Art Integrationspolitik nachzulesen. Denn es gibt erhebliche Differenzen zwischen dem was Parteien nach außen vertreten und internen Diskussionen in ihren Arbeitskreisen. Gutmenschen in den Parteien maßen sich immer häufiger an über die einzig wahre und korrekte Gesinnung in dieser Frage zu verfügen.

Wer sich kritisch oder außerhalb der Mainstream äußert wird mit der Rassismus-Keule stigmatisiert. Auch in Mannheim. Wie entsteht sonst eine solche Verzweiflung der Lehrer, Eltern und Kindern angesichts dieser Alarmmeldungen?

Dem Mannheimer Oberbürgermeister sind mittlerweile wieder fünf Bürgermeisterposten und viele hochbezahlte Berater zugeordnet. Also Kapazitäten im Überfluss. Wann endlich wird sich die Stadtspitze dieses Themas annehmen und konkrete Umsetzungsschritte einleiten? Sollte es an Finanzmitteln fehlen, die 800 000 Euro jährlich bis ins Jahr 2020, welche das Büro Kulturhauptstadt verschlingt, könnten Verwendung finden solange an Mannheimer Schulen und Kindergärten eine Kultur der Verzweiflung herrscht.

