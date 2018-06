Je eher Krebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen

Anzeige

Am Samstag las ich in den FN, Seite 7, (Aus aller Welt) den Beitrag von Stefanie Ball zum Thema Prostatakrebs und den Sinn von PSA-Untersuchungen in diesem Zusammenhang.

Dabei wird vom US-Vorsorgegremium, welches vom Gesundheitsministerium finanziert wird, behauptet, dass ein beim PSA-Test festgestelltes Karzinom nicht zum Tod führen muss, da der Krebs so langsam wächst und die allermeisten Männer mit und nicht an Prostata-Krebs sterben. Dazu ist zu sagen, dass mit dem PSA-Test zunächst kein Krebs erkennbar gemacht wird.

Wird aber ein Wert von über 4,00 ng/mg ermittelt, gilt dies als Alarmzeichen. Die endgültige Klärung aber, ob der erhöhte Wert durch ein Karzinom oder "nur" durch eine Entzündung der Prostata oder Blase begründet ist, kann nur durch eine Stanzbiopsie (Gewebeentnahme) der Prostata festgestellt werden. Hierzu werden je nach Höhe des PSA-Wertes 6 oder 12 Gewebeproben entnommen. Wird dann ein Karzinom festgestellt, ist eine Entfernung der Prostata unausweichlich.