Als ich den Kurzbericht „,Miss Holocaust’ gewählt“ in Ihrer Zeitung (16. Oktober) las, dachte ich erst an einen makaberen Scherz. Dieser wäre natürlich nie in einer deutschen Zeitung veröffentlicht worden, und das ist auch richtig so. Ein jeder weiß um die Tragik des Holocausts, der Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis.

Ein hoch sensibles Thema im Umgang mit den Opfern und dem israelischen Staat. Umso verwunderter war ich beim Nachforschen zu erfahren, dass es diesen Wettbewerb schon seit 2012 gibt. Er wird organisiert, um verarmte Holocaustopfer in Israel zu unterstützen.

Stellen sie sich mal vor, dieser Wettbewerb wäre eine Idee aus dem deutschsprachigem Raum, eine Welle der Empörung würde um den Erdball rasen. Aber wie sagt schon das alte Sprichwort: „Andere Länder, andere Sitten.“ Schalom.

