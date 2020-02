© Christoph Bluethner

Joachim Schubert, 69 Jahre alt, wohnt in Mannheim

38 Jahre lang war Schubert Ingenieur in Mannheim bei BBC, ABB, Alstom, GE – und war engagierter Betriebsrat. Er liest die Zeitung gedruckt und dabei gern betriebliche Themen. Er ist aktiv in der Gewerkschaftsarbeit. In seiner Freizeit trommelt er und liebt Fitnesstraining.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020