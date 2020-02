© Christoph Bluethner

Jürgen Schmitt, 65 Jahre alt, wohnt in Mannheim

47 Jahre lang arbeitete Schmitt bei Daimler in Mannheim in der Gießerei. Er liest die Zeitung auf dem Tablet, „am liebsten auf der Couch“. In seiner Freizeit reist er gerne, am liebsten mit dem Auto. Dann geht es auch in nordische Länder. Leidenschaftlich gern besucht er Konzerte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020