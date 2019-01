Julian Nagelsmann denkt auch an die Kleinen

Zum Interview mit Julian Nagelsmann „Es werden auf jeden Fall ein paar Tränchen vergossen“ vom 9. Januar:

Kompliment zu Ihrem großen Interview mit Julian Nagelsmann! Es macht Freude, die für einen so jungen Bundesliga-Trainer erstaunlich reifen, lebensklugen und reflektierten Ansichten zu lesen.

Das Gespräch mit dem künftigen Leipziger Hoffnungsträger erinnert – außer an den Verlust dieses brillanten Kopfes für unsere Region – schmerzlich an den fatalen Kardinalfehler in den Jahren 2005/2006, als der Heidelberger und der Eppelheimer Gemeinderat das von Dietmar Hopp vorgestellte Stadion-Projekt ablehnten. Ein 40-Millionen-Geschenk, von dem die Kurpfalz und ihre Metropole nur hätten profitieren können! Vor 15 Jahren, als Hoffenheim noch in der Regionalliga spielte, hätte niemand ahnen können, dass ein TSG-Trainer heute feststellen würde: „Im DFB-Pokal und in der Champions League haben wir zwar nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Aber vom Grundsatz her wird der Club national und international schon anders wahrgenommen als vor meiner Zeit.“ Champions League? Davon hätte im September 2006, als die Entscheidung für den Arena-Standort Sinsheim fiel, kein vernünftiger Mensch zu träumen gewagt!

Zwar wohnen viele TSG-Profis in Heidelberg. Doch deren Arbeitsplatz liegt weit außerhalb im Kraichgau an der A 6 statt an der A 5. Ein FC Kurpfalz Heidelberg mit einer Rhein-Neckar-Arena in Heidelberg: Einen besseren Markenbotschafter als ein Bundesligist mit dem feurigen Fußball à la Nagelsmann hätte sich die junge, alte Universitätsstadt gar nicht wünschen können!

Julian Nagelsmann vergisst in dem angenehm floskelfreien Gespräch auch die kleinen Amateure nicht und erwähnt seinen Heimatverein, bei dem „es früher vier F-Jugend-Mannschaften“ gab: „Jetzt ist da eine Spielgemeinschaft, damit sie überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen.“ Inzwischen gilt dies, mit wenigen Ausnahmen, insbesondere für viele Dorfvereine und die unteren Männer-Spielklassen. Dazu gesellt sich ein weiteres Problem: der chronische Schiedsrichter-Mangel!

Allerdings weiß Julian Nagelsmann selbst am besten, dass auch er ein Akteur dieser gefährlichen Big-Business-Spirale ist. Was die von Julian Nagelsmann zu Recht kritisierte Übersättigung angeht – dagegen gibt es wie bei der Ernährung ein probates Mittel für den Fußballkonsumenten: Guck die Hälfte! Und gehe, radle, fahre an die frische Luft zu den Spielen der Amateurvereine, die oft – ohne die mögliche Unterstützung durch den scheichreichen DFB – um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen. Joseph Weisbrod, Schriesheim

