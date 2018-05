Kaum zu ertragende Klientelpolitik

Anzeige

Kreative Sparversuche

Zum Glück zeigt sich die Stadt dann aber bei ihren ersten Sparversuchen wie gewohnt von ihrer kreativsten Seite. Endlich wurde der gigantischen Verschwendung bei den Geburtstagsgeschenken für 100-Jährige und Ältere kompromisslos Einhalt geboten und auf ein vertretbares Maß gesenkt. Jährliches Einsparungsvolumen: kaum glaubliche 6000 Euro. Da kann man sich nur in Ehrfurcht ob solcher Konsequenz und solchem Einfallsreichtum verneigen. Und in diesem Zusammenhang dann aber doch noch ein weiteres, erstaunliches Detail zur angeblich so soliden Hauspolitik: Dem Badischen Rennverein in Seckenheim wurde für die Umgestaltung des Eingangsbereiches ein Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro gewährt. „Eine Investition, die sich lohnt. Gut angelegtes Geld.“

Schamloser Gipfel

Ob solcher Aussagen kann es dem normalen Bürger nur noch schwindlig werden. Mannheim im Würgegriff dilettantischer, nicht sehr verantwortungsbewusster Landes-und Kommunalpolitiker? Für mich ist auf jeden Fall eines sicher: Dieser Zuschuss für einen Rennverein, der ausschließlich der Unterhaltung einer kleinen reichen Elite dient, ist der schamlose Gipfel einer kaum noch zu ertragenden Klientelpolitik.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2s6NH9d

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018