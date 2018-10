Kehrseite des Festes fehlt

Zum Artikel „Polonaise am Wasserturm“ vom 1. Oktober:

Leider vermisse ich die Kehrseite der Medaille in Ihrem Bericht. Ja, das Fest war toll und ich gehe mit meiner Familie und Freunden gerne dort hin. Sicher haben wir in den letzten 15 Jahren kein Fest verpasst und es ist wirklich toll, dass sich so viele Freiwillige und Spender finden, um das Fest zu stemmen.

Großes Müllproblem

Aber diese Müllberge gehen wirklich gar nicht mehr. Mit wenigen Ausnahmen gab es nur Einwegplastik: Plastikbecher, Plastikteller, Plastikbesteck. Die Mülltonnen quollen ab etwa 15.30 Uhr regelrecht über. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, alles basiert auf Spenden und der Erlös geht einem guten Zweck zu, aber der Zweck heiligt auch hier nicht die Mittel.

Es muss doch möglich sein, die Getränke und das Essen auf Mehrwegbasis auszugeben? Gibt es keine Unternehmen aus Mannheim, die hier mit ihrer Kantinenausstattung aushelfen können? Sicher macht es keinen Sinn, von den Spenden extra eine Ausstattung für einen Tag anzuschaffen, damit sie dann für 364 Tage irgendwo eingelagert werden muss. Da sollte wirklich ein Umdenken erfolgen. Meine Stimmung wurde auf jeden Fall etwas getrübt.

