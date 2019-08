Mir ist es durchaus bekannt, dass es noch weitere Länder gibt, in denen eine CO2-Steuer eingeführt wurde.

Nehmen wir das Beispiel Kanada: Dort gibt es seit April eine CO2-Steuer mit dem Ergebnis, dass dort beispielsweise der durchschnittliche Spritpreis pro Liter im Juni bei rund 0,92 US-Dollar lag. In Deutschland lag der durchschnittliche Spritpreis im vergleichbaren Zeitraum jedoch bei 1,70 Dollar, in Italien sogar bei 1,81 Dollar. In den USA lag dieser Wert bei 0,72 Dollar.

Übrigens sind die größten CO2-Erzeuger weltweit (Stand 2016 /Statista) die Länder Katar mit 30,77 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf und die Vereinigte Arabische Emirate mit 20,69 Tonnen pro Kopf. Die Pro-Kopf-Emission in den USA lag bei 14,95 Tonnen. In diesen Ländern sind Öl und Sprit so günstig wie nirgends.

In Deutschland, dem Land mit weltweit den höchsten Steuer- und Sozialabgabenbelastungen, wurden pro Kopf 8,88 Tonnen CO2 erzeugt. Die Ökosteuer sollte mit ihrer Einführung 1999 eine Lenkungsfunktion dahingehend haben, dass hierdurch weniger fossile Brennstoffe verbraucht werden sollten. Die Einführung einer CO2-Steuer hat keinerlei Lenkungsfunktion, sondern erhöht nur die Abgabenlast in Deutschland und belastet den Wirtschaftsstandort Deutschland zusätzlich.

Das Umweltbewusstsein muss sich in den Köpfen weltweit breit machen: Autos mit niedrigem Energieverbrauch bekommen eine Prämie, Verbot von Einwegverpackungen zum Beispiel beim Verzehr in den bekannten Burgerläden, Umdenken im Lebensmitteleinzelhandel mit weniger Verpackungsmüll, et cetera.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019