Kenntnisse für das eigene Volk nutzen

Zum Artikel „Die Menschen hier haben mich immer wieder ermutigt“ vom 6. Februar:

Tatjana Junker stellt in ihrem Beitrag die Biografien von fünf Menschen aus Syrien, Ägypten und dem Sudan vor, die in den letzten zwei Jahren nach Deutschland gekommen sind und hier auch beruflich Fuß fassen wollen. Es handelt sich um gut ausgebildete Menschen, deren Hindernis hier die Sprache und Schrift sind, sowie die Anerkennung ihrer Berufsausbildung. Die sprachliche Ausbildung kostet unser Land sehr viel Geld, hinzu kommen Übersetzungskosten für die beruflichen Zulassungen und so weiter. Wir dürfen diesen Menschen nicht das Ziel geben, hier alle sprachlichen und beruflichen Hürden zu meistern, um sich dann in Deutschland niederzulassen, sondern müssen sie dazu bringen, dass sie so bald als möglich wieder in ihre Heimat zurückkehren, um dort ihre Kenntnisse und Fähigkeiten dem eigenen Volk angedeihen zu lassen.

Ich danke der Mitarbeiterin Tatjana Junker für den wunderbaren Artikel auf der Seite „Welt und Wissen“. Endlich mal etwas Positives zum Thema Flüchtlinge. Bislang liest man immer nur Negatives zu diesem Thema, darum bin ich Frau Junker sehr dankbar, dass sie Mutmachendes berichtete.