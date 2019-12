Klatschnass beim Fahrkartenkauf

Zum Thema Kassenautomaten RNV:

Es sind für viel Geld schöne neue Wartehäuschen gebaut worden. Gut so. Aber: Warum wurde in der Planung vergessen, die Kassenautomaten zu integrieren? Bekannte von uns wollten eine Tageskarte holen, was ja etwas dauert, das fand bei starkem Regen statt. Aus dem trockenen Unterstand hin zum Automaten, Fahrkarte kaufen, wieder zurück – sie waren klatschnass (am Rosengarten). So ist es an vielen Haltestellen. Die neuen Unterstände hätten, einen Meter zur Seite gerückt, dieses Problem lösen können. (von Thomas Wilsdorf-Lindenthal, Ilvesheim)

