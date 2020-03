„Kleine Volkswirtschaft wagt Experiment“

Luxemburg macht’s gratis – eine kleine Volkswirtschaft wagt das Experiment eines kostenlosen Nahverkehrs.

Was als Randnotiz in der Ausgabe der FN am Montag daherkommt, ist in Wahrheit ein Paukenschlag, denn es zeigt wieder einmal: es sind durchaus wohlhabende Nationen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich zunehmend von der Automobilwirtschaft emanzipieren, ohne sie zu verteufeln. Und das in einem Land, das zwar unverdächtig ist, seinen Wohlstand in diesem Sektor erwirtschaftet zu haben, aber mit International Automotive Components (IAC) einen weltweit bedeutenden Zulieferer dieser Branche beheimatet, der 2015 einen Jahresumsatz von 5,9 Milliarden US Dollar erzielte.

Dieses Experiment, das der grüne Amtskollege von Andreas Scheuer, Verkehrsminister Francois Bausch, wagt, beinhaltet aber auch noch andere Botschaften, als mutig den Wandel vom Motorisierten Individualverkehr (MIV) hin zu einer intelligenten Vernetzung der Verkehrsmittel mit dem Anreiz der attraktiven Wahlfreiheit anzupacken.

Es ist auch ein großer Wurf in Sachen Sozialpolitik, der eine gesellschaftliche Teilhabe durch Mobilität auch für weniger Wohlhabende, weniger Fahrtüchtige oder einfach nur überzeugte Auto-auch-mal-stehen-Lasser vollumfänglich ermöglicht. Nebenbei werden die ganzen kostspieligen Aufwendungen für Gestaltung von Tarifdschungeln, Aufteilung der Fahrgelderlöse oder Austausch der dem Vandalismus zum Opfer gefallenen Automaten überflüssig. Verlust von Arbeitsplätzen? Nein – endlich mehr Beschäftigte in Service und Dienstleistung . . . genau das, was wir uns wünschen.

