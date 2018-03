„Klimaschutz bleibt eine Illusion, geschürt von Ängsten und gesteuert“

Anzeige

Seit 1988 kühlte sich in Deutschland der Monat Januar um 1,0 Grad Celsius ab. Der Monat Februar brachte es in diesem Zeitraum bereits auf minus 1,4 Grad. Und im Main-Tauber-Kreis wurden die Märznächte sogar schon um minus 2,6 Grad kälter! Der März 2018 wird diese negative Entwicklung sogar noch verstärken!

Welches Klima will unser Landrat wohl schützen? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert sprach vor einigen Jahren im Main-Tauber-Kreis von einer Art Finanzklima, denn „Manche könnten bei der Energiewende profitieren“! Möglicherweise hat unser Landrat eher dieses Klima im Sinn, wenn er vom Klimaschutzkonzept spricht.

So wurde vor wenigen Tagen freudig über gesteigerte Windkrafterträge in den FN berichtet. Diese sind aber allein Folge der per Gesetz über die Windkraftlobby extrem verteuerten Energiekosten privater Bürger. Seit 20 Jahren hat sich, begründet mit der Illusion Klimaschutz, der Strompreis verdoppelt. Zum Wohle der Hersteller und aller Investoren, zum Nachteil der Verbraucher. Mit der Verlockung des Geldes wird Natur und Landschaft verscherbelt wie in einer billigen Bananenrepublik! Und umweltfreundlich? Bezogen auf die erzeugten Strommengen ist der Materialeinsatz an Stahl und Beton extrem umweltschädlich wegen des Raubbaus an Ressourcen. Aber wer sich vor Klimaangstszenarien in die Knie zwingen lässt, erduldet auch das.