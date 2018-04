Komplexes Thema zu vereinfacht dargestellt

Anzeige

Es kann und darf nicht sein, dass eine kleine Gruppe unserer Gesellschaft das Miteinander so stört. Es darf nicht sein, dass asoziales Verhalten auch noch belohnt wird. Wir haben uns zu einer freien und toleranten Gesellschaft entwickelt, lassen wir uns das nicht von solchen egoistischen Machotypen kaputtmachen. Jürgen Schmitt, Mannheim

Was haben Sie sich nur dabei gedacht, die Diskussion aus der Sendung „Maybritt Illner“ vom 5. April aufzugreifen? Hauptanlass der Sendung war der Fall einer Zweitklässlerin, die von ihren Mitschülern aufgrund ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit bedroht wurde. Von diesem Fall ausgehend wurde darüber diskutiert, mit welchen Mitteln ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in Deutschland erreicht werden kann und welche Aufgaben dabei dem Bildungssystem zukommen.

Dass sie in diesem Kontext der Forderung von Frau Freimuth nach Sanktionen gegen „lernfaule Schüler“ einen solch prominenten Platz einräumen, erstaunt mich sehr. Wen wollen Sie damit erreichen? Welche Diskussion wollen Sie in Gang setzen? Der Komplexität des Themas werden Sie mit dieser Berichterstattung in keiner Weise gerecht.

Bei einem Blick auf ein konkretes Beispiel aus der Sendung wird das deutlich: Eine Mutter berichtet von ihrem 15-jährigen Sohn, der aufgrund seines jüdischen Glaubens gemobbt und bedroht wird. Der Sohn verweigert aufgrund dieser Situation den Schulbesuch. Die Schule wird offenbar nicht aktiv und ergreift keine Maßnahmen, um der Bedrohung ein Ende zu setzen. Würden hier Sanktionen gegen „lernfaule Schüler“ helfen, und wer wäre in diesem Fall bitte „lernfaul“? Etwa das Kind, das aus Angst vor den Mitschülern sein Recht auf Bildung nicht wahrnehmen kann, während seine Peiniger weiter in die Schule gehen?

Frau Freimuth fordert laut Ihrem Zitat mehr „Disziplinierungs- und Anpassungsdruck“. Ist das tatsächlich das Mittel der Wahl? In der Sendung wurde gut herausgearbeitet, dass viele der Probleme einem autoritären, patriarchalen System entspringen, das in manchen muslimischen Familien noch einen großen Stellenwert hat. Kann es wirklich die Lösung sein, diesem ein anderes, aber ebenso autoritäres System entgegenzusetzen? Sollte das Bildungssystem nicht allen Kindern vermitteln, wie wertvoll es für sie ist, in einem freien Land zu leben, in dem jeder Mensch über sein eigenes Leben entscheiden darf?

Dazu gehört auch und vor allem, dass das Bildungssystem sich für das Thema Diskriminierung sensibilisiert. Schon den Kleinsten muss deutlich gemacht werden, dass Diskriminierung nicht geduldet ist. Egal, ob in Kindergarten über einen Jungen gelacht wird, der sich als Prinzessin verkleidet, oder ein Kind ausgegrenzt wird, weil es nicht gut hören kann – jeder Fall, in dem Menschen, aufgrund welcher Eigenschaften auch immer, abgewertet werden, muss benannt und geklärt werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Kritik immer dem Verhalten gilt, und nicht der Person, und dass jedes Kind sicher sein kann, niemals in seiner Würde verletzt zu werden. Das mag manchmal schwieriger sein, als einfach pauschal bestimmte Gruppen zu Problemfällen zu erklären. Aber es ist der einzige Weg, unseren Kindern die Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens zu vermitteln. Kerstin Weiße, Lorsch

