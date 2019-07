Kompliment für Fahndungserfolg

Zum Artikel „Spezialkräfte fassen Flüchtigen“ vom 27. Juni:

Als Anwohner der Hauptstraße in Ilvesheim war ich sehr nah am Geschehen und konnte den Polizeieinsatz genau verfolgen. Zur Berichterstattung im „Mannheimer Morgen“ möchte ich Folgendes bemerken: Es gab etliche Kritik von Anwohnern am Vorgehen der Polizei. Man konnte den Eindruck bekommen, diese Herrschaften hätten den totalen Überblick und wüssten sehr genau, wie man sich in einer solchen Situation zu verhalten hat. Ich kann nur ein Lob für das Verhalten der Polizei aussprechen. Hier wurde Ruhe bewahrt und vermittelt. In keinem Moment entstand so etwas wie Panik und freundlich wurde Auskunft gegeben. Danke! Die Krönung war dann noch der schnelle Fahndungserfolg. Kompliment!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/306NQbZ

