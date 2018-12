Konsequent zu Ende denken – und handeln

Zum Thema Fahrradabstellplätze:

Die Stadt Mannheim möchte, dass mehr Bürger beim Besuch der Innenstadt das Fahrrad nutzen und baut dazu das Radwegenetz aus. Dies wird auch immer wieder von Redakteuren Ihres Blattes begrüßt.

Leider hat sich bisher niemand ausreichend darum gekümmert, wo man zum Beispiel in den Planken sein Fahrrad sicher abschließen soll, da die wenigen Bügel in den Seitenstraßen grundsätzlich belegt sind. Und das nicht nur in den Sommermonaten. Wenn die Radfahrer dann ihre Räder verbotenerweise an die Baumschutzringe anschließen, dann kommt der lapidare Hinweis, dass dies verboten sei.

Kein Platz für das Rad

Wenn mein Rad gestohlen wird, dann bekomme ich von der Versicherung keinen Cent, wenn es nicht mit einem entsprechenden Schloss an einen festen Gegenstand angeschlossen ist. Daher ist es mir und sicher auch vielen Anderen kaum möglich, mit dem Rad in die Stadt zu fahren. Wenn man als Kommune schon in diese Richtung geht, dann muss man das Thema auch konsequent zu Ende denken und entsprechend handeln.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018