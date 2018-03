Korrespondent als Merkel-Anhänger

Anzeige

Zum Artikel „Alte Garde schlägt zurück“ vom 16. Februar:

Mit dem Artikel über die „Alte Garde“ hat sich Ihr Korrespondent Hagen Strauß als einer der letzten Anhänger der gerade immer noch amtierenden Kanzlerin geoutet. Die Kritik der gestandenen Unionspolitiker wischte er mit Uraltzitaten weg, ein Stil, der kaum für Objektivität stehen kann.

Kritik kommt zu kurz

Wenn einer wie Strauß nicht in der Gegenwart ankommen will, dann hat er dies in Ihrer Ausgabe unter Beweis gestellt. Die Kritik, die diese bekannten Politiker abgaben, wurde viel zu kurz und nur randmäßig dargetan. Im Übrigen kann man Merkel-Kritiker wie Paul Ziemiak (Junge Union), Jens Spahn und den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, nicht zur „Alten Garde“ rechnen. Das hat Ihr Schreiber „vergessen“.