Kritik an geplanter Sportanlage

Zum Artikel „Alter Bahnhof verschwindet – Brachfläche wird zum Spielfeld“ vom 15. Mai:

Wenn ich den Bericht lese, dann kommt es mir so vor, als würden Menschen eine Stadt planen, die eigentlich nicht hier leben. Die an einem sonnigen Dienstag im August von woanders anreisen, zum Lokaltermin erscheinen und dann irgendwo anderenorts im Büro am Computer die Mannheimer Stadtentwicklung planen. Nur so kann ich mir erklären, dass neben dem doch eher schmucklosen Alten Messplatz, eine weitere karge Landschaft von Sportanlagen entstehen soll. Ausgerechnet – sozusagen – am Filetstück der Neckarstadt-West.

Ein neu gegründetes, städtisches Firmen-Vereinskonglomerat verwaltet das Ganze und ist wohl im Fall der Fälle auch für ein Scheitern verantwortlich. (Stadthaus und Borelli-Grotte 2.0?) Schade!