Kritik an umstrittener Abschiebung

Zum Artikel „Man stellt uns hier als naiv dar“, vom 11. Februar:

In dem Artikel wird berichtet, dass künftig Flüchtlinge, die ihre Duldung abholen wollen, dies „nicht mehr in Begleitung von Helfern“ dürfen. Im Fall von Mostafa Nazari stellte sich die vorgebliche Duldung als Vorwand für die Abschiebung heraus. Frau Fuhry, die ihn betreut hatte, war unerwünscht, weil sie Zeugin war und die Öffentlichkeit informieren konnte. Musste also diese Aktion das Licht der Öffentlichkeit scheuen?

Dass nun in Zukunft keine Helfer mehr ihre Schützlinge begleiten sollen, macht nur zu deutlich, dass diese Praxis, die angebliche Verlängerung der Duldung ins Gegenteil zu verkehren, fortgeführt werden soll. Eine polizeiliche Maßnahme, die unter Geheimhaltung vollzogen wird, das Licht der Öffentlichkeit scheut. Es sollen keine Zeugen zugegen sein. Wie finde ich das? Mit einem Wort: infam. Und nicht vereinbar mit meiner Vorstellung von einem Rechtsstaat.

Zwei Menschen – ein Geflüchteter, der sich integrieren will und eine Person, die ihn betreut – haben einen Termin; ein Papier soll verlängert werden. Sie nehmen den Termin wahr. Sie werden in der Tat erwartet, aber nur, damit der Mann festgenommen und abgeschoben werden kann.

Als ich die Geschichte las, wie einer ahnungslos in die Falle gelockt wurde, hat es mich gegruselt. Wieder mal wird jemand abgeschoben, weil man ihm aufgrund der Integrationsleistung habhaft werden kann. Dass Frau Philippi den „schwarzen Peter“ den Betreuungspersonen zuzuschieben versucht – geschenkt! Und fies. Die Integration von Flüchtlingen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ob uns das gefällt oder nicht. Der AK Ladenburg setzt sich seit Jahren erfolgreich dafür ein und hat, wie ich lese, auch genügend fachliche Information; dieses Engagement ist für uns alle wichtig. Naiv ist es, nichts für die Integration der Neuankömmlinge zu tun.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2P3BJJT

