Kürzere Phase möglich

Zum Artikel „Salierbrücke bis 2022 gesperrt“ vom 29. November:

Fassungslos vernehme ich die Verlängerung der Reparaturzeit um ein Jahr! In dieser dann dreijährigen Dauer könnten andere Länder nagelneue Brücken mit kompletter Infrastruktur errichten; aber so wird der Individualverkehr über den Rhein gekillt und auf lange Zeit eine Region entzweit, die in vielerlei Hinsicht zusammengewachsen war – ein Horror-Szenario!

Ist es Unfähigkeit oder politisches Kalkül, um einer links-grünen Forderung nach Eindämmung des Individualverkehrs nachzukommen? Falls politisch gewollt, wäre mit Sicherheit eine wesentlich kürzere Reparaturphase möglich.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/33JhUvK

