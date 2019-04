Kulturdenkmäler müssen erhalten bleiben

Die Multihalle. © Keiper

Zum Artikel „Eine baukulturelle Ikone“ vom 6. April:

Als ich im Jahre 1981 berufsbedingt nach Mannheim versetzt wurde, haben wir natürlich möglichst bald die Sehenswürdigkeiten unserer neuen Umgebung besichtigt, darunter den wunderschönen Luisenpark und Herzogenriedpark.

Staunend standen wir dort unter dem transparenten, geschwungenen Dach der Multihalle. Eine so filigrane, elegant geschwungene, netzähnliche Dachstruktur aus Holz hatten wir noch nie gesehen, weder in Deutschland noch im Ausland, vergleichbar allenfalls mit einigen besonders kühnen (steinernen) spätgotischen Netzgewölben.

Allerdings waren schon damals Spuren der Vernachlässigung, besonders durch eingedrungene Nässe auf dem Holz zu sehen. Das verstärkte sich leider mit den Jahren und Jahrzehnten immer mehr, bis uns klar wurde: Hier wird auf Verfall und Abriss spekuliert. Der entsprechende Beschluss traf uns dann trotzdem wie ein Schlag. Erst in letzter Stunde – auch weil diese Zeitung den Skandal aufgriff – konnte durch einen internationalen Aufschrei das Schlimmste verhindert werden. Heute ist die „Revitalisierung“ dieses „architektonischen Wunders von Mannheim“ auf gutem Wege. Aber auch da musste die Stadt erst aufgefordert werden, den entsprechenden Förderantrag einzureichen, der jetzt die Fünf-Millionen-Zusage gebracht hat.

Wir fragen uns: Ist es heute ausgeschlossen, dass sich in Mannheim eine ähnliche Kulturbarbarei wiederholt, die dann vielleicht nicht mehr in letzter Stunde von außen abgewendet werden kann? Werden die Entscheidungswege heute so rechtzeitig und so transparent offen gelegt, dass Fast-Katastrophen wie bei der Multihalle gar nicht erst erwogen werden oder frühzeitig verhindert werden?

Das wäre wohl Sache des Gemeinderats – was sagt er dazu? Was sagen die damals Verantwortlichen heute? Es ist dringende Aufgabe einer kritischen, aufmerksamen Öffentlichkeit, wach zu sein und rechtzeitig Alarm zu schlagen.

