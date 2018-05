Leidgeprüfte Bahnkunden

Anzeige

Die Deutsche Bahn "verspricht pünktlichere und zuverlässigere Züge" und sie besinnt sich darauf, "dass es vor allem die Fahrgäste sind, auf die es ankommt" schreibt der MM vom 18.12.2015. Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ein Beispiel vom Wochenende: Zwei Erwachsene, ein vierjähriges und ein halbjähriges Kind, ein Kinderfahrrad, ein Kinderwagen warten auf den RB 38778 von Mannheim-Seckenheim nach Oppenheim (19.12.2015, 21:37).

Eine ideale Verbindung, da die Fahrtdauer nur eine Stunde beträgt und man nicht umsteigen muss. Der Zug kommt wenige Minuten verspätet und - unfassbar - fährt einfach ohne Halt mit Karacho durch. Es sind auch noch weitere Personen am Gleis, die es nicht fassen können. Ein Anruf bei der Service-Hotline der Bahn wird durch die Bahn nach 60 Minuten (!) abgebrochen, ohne dass man zu einem Mitarbeiter durchgedrungen wäre. Eine regionale Nummer ist weder an den Aushängen zu entdecken noch per Internet zu ermitteln (Bahnhof Mannheim, Fahrdienstleitung Rhein-Neckar, DB Regio Südwest) - man schottet sich kommunikativ ab.

Eine Durchsage über die Lautsprecher oder Hinweise über das Display gibt es nicht. Frierende Kinder und genervte Eltern - im Übrigen erfahrene und leidenschaftliche, aber auch leidgeprüfte Bahnfahrer - können zum Glück die Nacht bei den Großeltern verbringen. Dass Züge, die eigentlich in Seckenheim halten sollen, durchfahren, haben wir selbst schon mehrfach erlebt. Welche Züge zu welcher Zeit in Seckenheim halten und welche nicht, wechselte immer mal wieder über die Jahre. Für Passagiere und anscheinend auch für die Zugführer offensichtlich ein undurchschaubarer Wirrwarr. Der eigentliche Skandal ist aber, dass der "Bahnhof" Seckenheim nach mehr als zehn Jahren S-Bahn im Rhein-Neckar-Raum vermutlich der einzige ist, der nicht von allen S-Bahnen angefahren wird und nicht den Standards entspricht.