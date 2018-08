Leser fragen, Chefredaktion antwortet - Teil 1

Anzeige

Bei solchen Vorfällen sind wir - wenn wir nicht selber vor Ort sind - auf die Informationen von Polizei, Staatsanwälten oder Hilfsdiensten angewiesen. Von dort werden Informationen an Medien gegeben - meist mit den Fakten, selten mit Einordnungen, noch seltener mit einer Bewertung oder Analyse. Die Hintergründe zu recherchieren, das ist Aufgabe von uns Journalisten. Je mehr Menschen etwas mit solchen Vorfällen zu tun haben, um so unübersichtlicher wird es, was wiederum Schuldzuweisungen schwer zulässt. Auch Augenzeugen schildern uns ihre Sicht der Dinge, die oft aber auch nur ein Blickwinkel sein können. Journalisten sollten zuerst schreiben, was nachprüfbar ist - und nicht, was sie glauben.

Handelt es sich um religiöse oder nationalstaatliche Differenzen?

Das lässt sich nicht beantworten. Afghanistan ist - wie Syrien - ein 99 Prozent islamisch geprägtes Land. Vier von fünf Moslems sind Sunniten, die anderen Schiiten.

Werden solche Konflikte stellvertretend für ihre jeweiligen Kriegsparteien in Nahost auf deutschem Boden ausgetragen?

In dem geschilderten Fall haben wir keine Erkenntnisse, ob das die Motivation der Syrer und Afghanen war, sich gegenüber zu stehen. Deshalb können wir auch nicht mehr darüber schreiben. Grundsätzlich gehört zu den journalistischen Aufgaben, Sachverhalte zu prüfen. Welche Motivation wirklich hinter einer drohenden - und dann abgewendeten - Auseinandersetzung zwischen mindestens 100 Leuten steht, lässt sich schwierig sagen. Dies um so mehr, wenn ein deutschsprachiger Reporter vor Ort weder afghanisch noch syrisch spricht und daher nichts direkt erfahren kann.

Um journalistisch korrekt zu arbeiten, müssten uns beide Seiten ihre Motivation für Aggressionen schildern. Das tut aber in aller Regel niemand - auch nicht wegen der Sprachbarrieren. Somit schreibt man darüber nicht und beteiligt sich auch nicht an Spekulationen. Der Beweis ist im Journalismus wertvoller und verlässlicher als die Vermutung - von wem auch immer sie geäußert wird.

