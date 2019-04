Leser schreiben zum fehlenden Parkraum

Zum Bürgerbarometer „Ärger über fehlenden Parkraum“ vom 11. April:

Der Parkraum in Mannheim würde schon heute ausreichen, wenn die Leute ihr Auto auch in ihre vorhandene Garage stellen würden. Das geht aber nicht, weil dort Sachen gelagert werden, die in den Keller gehören – oder sogar auf den Sperrmüll!

Und die kreuz und quer und Gehwegparker: Da helfen wahrscheinlich nur sehr hohe Strafmandate etwas. Und mehr Polizei – oder Ordnungsdiensteinsatz! (Harald Niemeyer, Mannheim)

Sehr geehrter Herr Schall, verwechseln Sie bitte nicht den Unmut über Falschparker mit einer Mehrheit für mehr Stellplätze in der Stadt. Wo sollen die denn herkommen? Jeder Tiefgaragenplatz bedeutet eine Verteuerung der Wohnung um fast zehn Prozent! Viele Menschen haben überhaupt kein Auto – die müssen die Stellplatzverordnung dann über ihre Miete mitzahlen. Faktor 0,8 wie auf Spinelli geplant, ist der richtige Weg, aber der Schlüssel muss noch weiter sinken. In ein paar Jahren wird der ganze betonierte Stellplatz ungenutzt rumgammeln – die Kosten und die Mieten müssen dann trotzdem bezahlt werden.

Eine Lösung bieten Hochgaragen. Hiermit kann ein Stellplatz bei Bedarf angemietet werden, ohne bei jeder Wohnung die Baukosten zu verteuern. Und – Hochgaragen sind rückbaubar!

Die Polizei geht gegen Falschparker vor. Den Bürgern fehlt es an Parkplätzen. So konnte man es in der Zeitung lesen. Dabei haben die Bürger längst eine Lösung gefunden. Es muss nur noch die Straßenverkehrsordnung entsprechend angepasst werden. Die Untermühlaustraße zeigt uns, wie es geht. Kluge Köpfe haben das Gehsteigparken erfunden und unsere Polizei und Ordnungsdienste finden es tolerabel.

Also liebe Politik, wie es ja täglich zu sehen ist, der Gehsteig ist Parkraum, ändert die Straßenverkehrsordnung entsprechend, damit alle in den Genuss dieser Parkmöglichkeit kommen können. (Jürgen Schmitt, Mannheim)

