Leser schreiben zur Corona-Krise

Zum Thema Coronavirus:

Ich habe ja schon seit einiger Zeit gehört, dass die rnv die Fahrpläne strecken möchte. Statt wie bisher alle zehn Minuten in 20 Minuten Abständen zu fahren. Ich dachte noch, was für ein Irrsinn. Im Endeffekt werden mehr Menschen in einer Bahn sein. Leider musste ich feststellen, dass genau das eingetroffen ist. Als ich mit der 7 gefahren bin, staunte ich nicht schlecht. Die Straßenbahn war so voll, wie schon lange nicht mehr. Es standen sogar Menschen, die heimfahren wollten. In Zeiten, in denen Kontaktverbot besteht und in einigen Geschäften nicht mehr als zwei drinnen sein dürfen. Es wundert mich schon sehr, die einen dürfen deine Gesundheit gefährden aber andere werden dafür bestraft. Ich bin fassungslos.

Die Stadt hat das Neckar- und Rheinvorland wegen der Corona-Krise komplett gesperrt. Sperrungen der innenstädtischen öffentlichen Plätze sind sicherlich sinnvoll. Nur für freie Flächen erschließt sich mir der Sinn nicht. Auf diesen Arealen ist es kein Problem, sich aus dem Weg zu gehen, was auch geschieht, wie man bisher gut sehen konnte. Anders zum Beispiel auf dem Neckardamm, wo sich Spaziergänger, Hundehalter und Radfahrer wirklich auf die Pelle rücken und die notwendigen Abstände oft nicht einzuhalten sind. Ich meine, die Stadt sollte die Regelungen noch einmal überdenken. Es wird ja ausdrücklich empfohlen, die frische Luft zu suchen. Aber doch nicht dort, wo sich alle aneinander vorbeidrücken müssen.

Deutlich wird in diesen Tagen auch, welche Spannweite bei den ethischen Maßstäben der Unternehmen besteht. In der Wirtschaft auf der einen Seite beispielsweise Adidas, H&M und Deichmann und auf der anderen Seite Trigema, BASF und viele mehr. Was mich sehr mit Freude erfüllt, ist, dass unsere Zivilgesellschaft auch in schwierigen Zeiten ein hohes Maß an Solidarität, Nachbarschaftshilfe und Verantwortungsbereitschaft zeigt. Das lässt hoffen, dass sich der Wertekanon unserer Gesellschaft positiv entwickelt. Solidarität, Gesundheit sowie gegenseitige Rücksichtnahme und Wertschätzung sind wichtiger als Wachstums- und Profitraten.

Auch der Einsatz der arbeitenden Bevölkerung ist von großem Wert, dass die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt und der Staat seiner wichtigen Aufgabe gerecht werden kann. Mit Augenmaß sind die Fördermittel zu verteilen. Bedenke man, die Hilfspakete sind endlich. So gilt es für jeden, Maß zu halten und ehrlich zu sein, damit der Nächste auch noch leben kann, und die Güter über einen längeren Zeitraum ausreichen.

In der Ungewissheit, wie lange die Krise dauert, ist ein bisschen Verzicht und Einschränkung klug. Ein weiser Spruch gibt Rat: „Spare in der Zeit, hast Du in der Not!“ Leider ist in der schweren Prüfung nicht viel von der Weltkirche zu hören. Die Gebete sind spärlich und die Tröstungen der Sterbenden nur von mutigen Menschen. Da in vielen Ländern auch die finanzielle Lage sehr angespannt ist, erwarten die Menschen auch von der reichen Kirche die Umsetzung der Nächstenliebe. Längst ist bekannt, dass alle Religionen über sehr viele gut gefüllte Konten, Liegenschaften und Vermögen verfügen. Jetzt ist die Zeit der Bewährung.

Wenn in der Rubrik „Übrigens“ Ihre Mitarbeiterin Waltraud Kirsch-Mayer meint, sie schreibe Interessantes, sie schreibe Neues, dann ist sie nicht auf dem Laufenden. Denn wie sich der Name Covid 19 zusammensetzt, ist doch ausreichend bekannt. Gähn. Auch wir Leser hören und sehen andere Nachrichten, die uns bestens und dazu noch aktuell informieren. Und Aktualität ist doch die Prämisse im Journalismus. Nicht minder simplifiziert ist das Corona Tagebuch von Jagoda Marinic. Auch ihre (noch) ehrenamtliche Publizistin schreibt (zum Beispiel Solidarität), was alle längst wissen und natürlich auch anwenden. Dazu kommt ihre Grußformel „Bleiben Sie gesund“. Für eine Autorin ganz schön verbraucht. Punktestand: ein zweites Mal „Gähn“. Bessern Sie sich! Bitte.

Bekanntlich wurde oft mit Mut und Fleiß, Zusammenhalt und Solidarität viel erreicht. Wenn hoffentlich bald die Pandemie besiegt ist, wird es insgesamt für keinen leicht – materielle Einbußen drohen. Vielleicht dient die Katastrophe als Zeichen der Natur, dass sich etwas ändern muss. Jahrzehntelang wurden die Meere mit Plastikmüll und die Umwelt verschmutzt, wachsender Luxus mit Kreuzfahrtreisen ohne CO2-Beachtung genutzt. Vor lauter Geschäftigkeit und dem wachsenden Wohlstand im eigenen Land fehlte oft Zeit für menschliches Verhalten und das, was in Notzeiten verband.

Schön wäre, wenn es durch diese große, uns alle berührende Misere gelingt, uns wirklich wichtige Dinge vor Augen zu führen und zum Nachdenken bringt. Spenden von Unternehmen, Prominenz und andere enorme Hilfen stehen bereit, zeigen ermutigend in vielen Bereichen den Zusammenhalt in schwieriger Zeit. Man sollte aber anerkennen, dass das Gesundheitswesen und die Finanzpolitik im Land – in der Vergangenheit zu oft gescholten – jetzt doch für ihr Handeln Zustimmung fand. Bleiben wir zuversichtlich und hoffen gemeinsam auf eine baldige gute Wende: „Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“

Leider wieder ein naiver, weltfremder Kommentar von Frau Bierlein! Gemeinsam sind wir eben in dieser Krise nicht stärker – warum schotten sich denn alle Staaten ab und schließen ihre Grenzen? Sollten wir unsre intelligente, planvolle Prophylaxe gegen uneinsichtiges, plan- und sorgloses Verhalten anderer gefährden? Sollten wir uns also selber schwächen? Es spricht nichts gegen Hilfestellung zur Selbsthilfe, aber niemals auf Kosten eigener Gefährdung! Ehrlich wird es immer am konkreten Fall: Sie oder ihre Liebsten werden abgewiesen zum Beispiel an den Toren der Kliniken in Mannheim oder Heidelberg, weil alle Intensivbetten belegt sind, eventuell auch von „Fremden“, für deren Aufnahme Sie so sehr plädierten – man wollte ihre Reaktion darauf nicht erleben! Hart aber fair!

In der Not ist sich jeder der Nächste: ob dies gut oder schlecht ist, wer vermag das zu beurteilen? Es ist Fakt! Kleine Einheiten, kleine Probleme, große Einheiten, große Probleme: spricht nicht für die EU! Weder sollten wir der verordneten „politischen Korrektheit“ auf den Leim gehen, noch feige dem irrsinnigen „Mainstream“ hinterher schwimmen – sondern selber Hirn einschalten und einen gesunden, normalen Menschenverstand walten lassen!

Besser hätte der vernünftige Leser den Inhalt des „Kommentars“ von Werner Kolhoff nicht kommentieren können, nämlich als „überheblich“. Überheblich, weil Sie es besser wissen wollen als die Virologen, die Ärzte und die Politiker, wie die Krise zu bewältigen ist. Den Politikern werfen Sie Informationsunfähigkeit, Profilsucht und Machtmissbrauch vor. Das alles sei kein Vorwurf, stellen Sie abschließend fest und fordern schnellste Rückkehr in die Normalität und das zu einem Zeitpunkt, an welchem die Spitze des Eisbergs noch nicht erreicht ist.

Anstatt die Leser in ihrer – wie Sie selbst feststellen – einsichtigen und verständnisvollen Haltung zu unterstützen, verunsichern und verharmlosen sie die gesundheitliche Situation und stellen die erlassenen Vorschriften als „Machtmissbrauch“ von „überheblichen“ Politikern in Frage. Überheblichkeit allerdings trifft eher auf Ihren Kommentar zu.

